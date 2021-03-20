В Исландии проснулся вулкан, который спал 6 тыс лет

В нём образовалась трещина длиной до 700 метров.

Рейкьянес. Исландия. В Исландии начал извержение вулкан Фаградальсфьядль, который спал 6 тыс. лет. Об этом пишет «Газета.ру».

Вулкан находится примерно в 30 км от столицы страны Рейкьявика. Извержению способствовали подземные толчки на юго-западе страны. В итоге в вулкане образовалась трещина длиной до 700 метров, пишет «Российская газета». Фонтан лавы достигает высоты в 100 метров. Она растеклась в пределах одного километра.

В настоящее время отменены все рейсы в аэропорту Кеблавик, который является единственным международным в стране. Закрыты все дороги, ведущие к вулкану. Отмечается, что на полуострове Рейкьянес это извержение стало первым за 781 год.