Количество погибших от наводнений в Бельгии достигло 22

Больше 10 человек пропали без вести.



Брюссель. Бельгия. Наводнения после сильных ливней в Бельгии унесли 22 жизни. Более 10 человек пропали без вести, пишет «Российская газета» со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Вышедшие из берегов реки подтапливают улицы городов, сносят автомобили, создают помехи даже движению поездов. Более 20 тыс. жителей остались без электричества. В наиболее пострадавших районах ведется эвакуация населения.

Самый сильный удар стихия нанесла по южной части страны – Валлонии, где живут преимущественно франкоязычные бельгийцы.

Как уже сообщалось, еще больший ущерб ливни нанесли соседней Германии. По последним данным, там погибли более 100 человек. На западе страны объявлен режим военной катастрофы.