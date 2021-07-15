В Германии ливни стали причиной гибели 7 человек

От 50 до 60 человек числятся пропавшими без вести.



Аденау. Германия. Сильные дожди, принесенные циклоном Бернд, привели к наводнениям в Германии. В результате погибли не менее 7 человек, сообщает Рен ТВ со ссылкой на портал Hamburger Morgenpost.

Больше всего пострадали западные и юго-западные регионы. Там из берегов вышли реки, включая Рейн. Улицы многих городов подтоплены.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц утонули как минимум четверо жителей. Еще трое погибли в других регионах. Пропавшими без вести по данным полиции числятся порядка 50–60 человек. При этом около города Аденау в коммуне Шульд обрушились 6 домов. Много других строений из-за подтопления грозят последовать их примеру.