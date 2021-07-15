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В Германии ливни стали причиной гибели 7 человек

13:25, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
В Германии ливни стали причиной гибели 7 человек
13:25, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
79
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#Германия\n#потоп\n#дожди\n#ливни\n#циклон\n#гибель людей\n#наводнение
Фото: pixabay.com
79
0

От 50 до 60 человек числятся пропавшими без вести.

Аденау. Германия. Сильные дожди, принесенные циклоном Бернд, привели к наводнениям в Германии. В результате погибли не менее 7 человек, сообщает Рен ТВ со ссылкой на портал Hamburger Morgenpost.

Больше всего пострадали западные и юго-западные регионы. Там из берегов вышли реки, включая Рейн. Улицы многих городов подтоплены.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц утонули как минимум четверо жителей. Еще трое погибли в других регионах. Пропавшими без вести по данным полиции числятся порядка 50–60 человек. При этом около города Аденау в коммуне Шульд обрушились 6 домов. Много других строений из-за подтопления грозят последовать их примеру.

13:25, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
79
0
#Германия\n#потоп\n#дожди\n#ливни\n#циклон\n#гибель людей\n#наводнение