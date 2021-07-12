Молнии убили почти 40 человек в Индии за одни сутки

Большинство случаев отмечено в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш.



Нью-Дели. От ударов молний в Индии погибло 38 жителей. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Independent, данное количество несчастных случаев было отмечено за одни сутки.

Основной удар стихии принял на себя штат Раджастан. В полиции зафиксировали гибель 11 человек в сторожевой башне форта Амбер, куда ударили молния. Кроме того, 9 граждан погибли и около 20 пострадали в других районах Раджастана.

Другим очагом смертельных случаев стал Уттар-Прадеш. Там грозовыми разрядами убивало в основном работавших на полях крестьян. Всего на территории штата погибло 18 жителей.

Семьям пострадавших от стихии власти штатов обещали финансовую помощь.

Отмечается, что грозы бушуют в Индии главным образом в сезон муссонных дождей с июня по сентябрь. В 2019 году от молний погибли свыше 2,9 тысячи жителей страны.