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Молнии убили почти 40 человек в Индии за одни сутки

14:59, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
Молнии убили почти 40 человек в Индии за одни сутки
14:59, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
1074
0
#климат\n#погода\n#грозы\n#молния\n#гибель людей\n#Индия
Фото: pixabay.com
1074
0

Большинство случаев отмечено в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш.

Нью-Дели. От ударов молний в Индии погибло 38 жителей. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Independent, данное количество несчастных случаев было отмечено за одни сутки.

Основной удар стихии принял на себя штат Раджастан. В полиции зафиксировали гибель 11 человек в сторожевой башне форта Амбер, куда ударили молния. Кроме того, 9 граждан погибли и около 20 пострадали в других районах Раджастана.

Другим очагом смертельных случаев стал Уттар-Прадеш. Там грозовыми разрядами убивало в основном работавших на полях крестьян. Всего на территории штата погибло 18 жителей.

Семьям пострадавших от стихии власти штатов обещали финансовую помощь.

Отмечается, что грозы бушуют в Индии главным образом в сезон муссонных дождей с июня по сентябрь. В 2019 году от молний погибли свыше 2,9 тысячи жителей страны.

14:59, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
1074
0
#климат\n#погода\n#грозы\n#молния\n#гибель людей\n#Индия