При обрушении строительных лесов в здании школы в Антверпене погибли 5 человек

Еще 9 пострадали, 3 из них – в реанимации.



Антверпен. Бельгия. Во время строительства школы в бельгийском Антверпене произошло обрушение лесов. В результате 5 человек получили смертельные травмы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Все погибшие – строители. Двое из них - граждане Португалии и Румынии.

Число пострадавших составило 9 человек, из них 3 попали в реанимацию. Угрозы их жизни нет.

О причинах инцидента не сообщается. Однако известно, что работы шли в ускоренном режиме, поскольку реконструкцию планировалось завершить к 1 сентября.