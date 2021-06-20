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При обрушении строительных лесов в здании школы в Антверпене погибли 5 человек

18:29, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
При обрушении строительных лесов в здании школы в Антверпене погибли 5 человек
18:29, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
112
0
#Бельгия\n#школа\n#ремонт\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
112
0

Еще 9 пострадали, 3 из них – в реанимации.

Антверпен. Бельгия. Во время строительства школы в бельгийском Антверпене произошло обрушение лесов. В результате 5 человек получили смертельные травмы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Все погибшие – строители. Двое из них - граждане Португалии и Румынии.

Число пострадавших составило 9 человек, из них 3 попали в реанимацию. Угрозы их жизни нет.

О причинах инцидента не сообщается. Однако известно, что работы шли в ускоренном режиме, поскольку реконструкцию  планировалось завершить к 1 сентября.

18:29, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
112
0
#Бельгия\n#школа\n#ремонт\n#происшествие\n#гибель людей