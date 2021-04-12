К аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе мог быть причастен Израиль

Об этом пишут американские СМИ.



Нью-Йорк. США. Инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе организовали спецслужбы Израиля. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на New York Times.

Издание пишет, что подача электроэнергии на объекте в Натанзе прекратилась из-за организованного диверсантами взрыва. Источником информации газета называет американских и израильских сотрудников разведки.

Взрыв полностью разрушил автономную энергосистему, обеспечивающую работу центрифуг, обогащающих уран. Устройство было установлено и приведено в действие в результате секретной операции израильских спецслужб. По мнению собеседников издания, объекту нанесен колоссальный ущерб. На возобновление работ в Натанзе может понадобиться не менее 10 месяцев, сообщает New York Times.

Напомним, 11 апреля власти Ирана объявили, что на ядерном объекте в городе Натанз произошла авария в системе энергоснабжения. Сообщалось об отсутствии пострадавших и ущерба для окружающей среды.

Позднее вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи признал, что причиной обесточивания объекта послужил теракт и пригрозил ответными действиями. СМИ уточнили, что за атакой стоял Израиль.

12 апреля президент Ирана Хасан Рухани объявил о вводе в строй в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно в 10 раз увеличить производство обогащенного урана, пишет «Интерфакс».