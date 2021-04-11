На ядерном объекте в Иране произошла авария

Известно, что там производят центрифуги для обогащения урана.



Натанзе. Иран. В иранском Натанзе произошло происшествие на электрораспределительной сети. Оно затронуло объект по обогащению урана, пишет Коммерсантъ со ссылкой на представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Чиновник не раскрыл подробностей инцидента, лишь заверил, что люди из-за происшествия не пострадали, загрязнения окружающей среды также не произошло. Известно лишь, что авария произошла на следующий день после того, как на ядерном объекте начали закачку газа в новые центрифуги для обогащения урана.

Отмечается, что ранее в Натанзе открылся цех по производству усовершенствованных центрифуг. США требовали от Ирана приостановить их использование, считая его нарушением «ядерной сделки».