В Сербии задержали молодых людей, осквернивших «Вечный огонь»

Злоумышленники залили памятник цементом.
Белград. Сербия. В Сербии задержали вандалов, осквернивших «Вечный огонь». Об этом сообщает Газета.ру.
Об акте вандализма стало известно еще 30 декабря. Тогда президент страны Александр Вучич заявил о «фашистских элементах» в стране.
Правоохранители задержали молодых людей 22 и 17 лет. Известно, что они залили памятник мемориального комплекса «Освободителям Белграда» цементом, а сверху поставили ведро с надписью: «Освободители? Нет, никогда».
Вновь зажечь огонь удастся лишь 6 января.
Отмечается, что этих же злоумышленников подозревают в осквернении монумента в парке Калемагдан, где появились надписи со словами ненависти.