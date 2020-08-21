NASA не считает опасной утечку воздуха на МКС

Ранее из-за нее весь экипаж эвакуировали в российский модуль станции.



Вашингтон. США. Утечка воздуха на Международной космической станции не представляет опасности для астронавтов. К такому выводу пришли специалисты NASA по итогам анализа ситуации, сложившейся на МКС, пишет «Российская газета».

Увеличение потерь воздуха пока не достигло критического уровня, считают американские специалисты. Угрозы экипажу или системам обеспечения безопасности станции нет.

Также сообщается, что на борту будут проведены исследования для того, чтобы найти сегмент МКС, из которого начал вытекать воздух. Предварительные результаты будут доступны к концу следующей недели.

Напомним, 20 августа пресс-служба Роскосмоса сообщила об обнаружении утечки воздуха на Международной космической станции. В связи с этим весь экипаж МКС перешел на 3 дня в российский модуль станции. Специалисты предполагают, что потери вызваны попаданием в корпус станции микрометеорита или незначительного фрагмента космического мусора.

В июне на станции находили также повышенное содержание бензола.

На борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.