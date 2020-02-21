Почти 400 лет тюрьмы на двоих дали двум российским морякам в Греции

Суд признал их виновными в организации незаконной миграции.



Афины. Греция. Двое российских моряков приговорены греческим судом к рекордному сроку заключения – 395 лет на двоих. Наших соотечественников задержали осенью прошлого года по обвинению в причастности к незаконной миграции и другим преступлениям, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников, Александр Илларионов и Андрей Журавлев устроились матросами на парусные яхты, ходившие между Турцией, Грецией и Италией.

Наниматель обещал, что россияне будут перегонять пустые суда. Но оказалось, что на яхтах перевозили нелегальных мигрантов. По словам правозащитников, матросов заставили работать, угрожая взыскать с них деньги, затраченные на переезд и обучение. Также Иван Мельников отметил, что к трудоустройству за рубежом многих из задержанных моряков вынудила тяжелая материальная ситуация и болезни родственников.

14 российских моряков греческие власти задержали в ноябре 2019 года. Наших соотечественников обвинили в причастности к незаконной миграции и работорговле.

Иван Мельников также отметил, что необходимо собрать около 75 тыс. евро для оплаты адвокатов задержанным.