С выставки в Стокгольме пропало больше 10 произведений Сальвадора Дали

Воры проникли в здание через окно.



Стокгольм. Швеция. Скульптуры, автором которых является знаменитый испанский художник Сальвадор Дали, исчезли из музея в Стокгольме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter.

Владелец галереи заявил, что похищено 10 или 12 работ прославленного мастера. Их общая стоимость составляет порядка 3-4 млн шведских крон (от 19,5 до 26 млн рублей).

Пропажу обнаружили рано утром. По данным полиции, злоумышленники проникли в здание через разбитое окно. В похищении было задействовано не меньше двух человек.

Напомним, в ноябре 2019 года в Германии обокрали бывшую сокровищницу курфюрстов Саксонии. Стоимость похищенных ювелирных изделий и антикварного оружия оценили в 1 млрд евро.