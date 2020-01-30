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С выставки в Стокгольме пропало больше 10 произведений Сальвадора Дали

16:21, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
С выставки в Стокгольме пропало больше 10 произведений Сальвадора Дали
16:21, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
117
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#кража\n#музей\n#современное искусство\n#галерея\n#скульптуры\n#Швеция\n#Сальвадор Дали
Фото: pixabay.com
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Воры проникли в здание через окно.

Стокгольм. Швеция. Скульптуры, автором которых является знаменитый испанский художник Сальвадор Дали, исчезли из музея в Стокгольме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter.

Владелец галереи заявил, что похищено 10 или 12 работ прославленного мастера. Их общая стоимость составляет порядка 3-4 млн шведских крон (от 19,5 до 26 млн рублей).

Пропажу обнаружили рано утром. По данным полиции, злоумышленники проникли в здание через разбитое окно. В похищении было задействовано не меньше двух человек.

Напомним, в ноябре 2019 года в Германии обокрали бывшую сокровищницу курфюрстов Саксонии. Стоимость похищенных ювелирных изделий и антикварного оружия оценили в 1 млрд евро.

16:21, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
117
0
#кража\n#музей\n#современное искусство\n#галерея\n#скульптуры\n#Швеция\n#Сальвадор Дали

 

 

 


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