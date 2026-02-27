Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Выставка современных художников «Три рая» откроется в Ижевске в первый день весны

09:40, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Выставка современных художников «Три рая» откроется в Ижевске в первый день весны
09:40, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
156
0
#Ижевск\n#выставки\n#современное искусство
Источник фото: Алла Никитина
156
0

Мероприятие состоится в медиа-центре «Эктоника».

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 1 марта, в пространстве медиа-центра «Эктоника» в Ижевске откроется новая выставка картин «Три рая». Как сообщают организаторы, её авторами стали современные ижевские художники Максимилиан Пайп, Мирослав Вахрушев-Никитин и Ирина Мамаева.

В программе открытия:

- выступление Марии Ханыковой, соло на крезе;

- живой перфоманс;

- стихи удмуртского поэта Богдана Анфиногенова;

- чаепитие от «Эктоники»;

- перепечи от «Емелины перепечи» и живые цветы от «Терра».

Время открытия: 17:00.

Место проведения: медиацентр «Эктоника» (Ижевск, ул. Карла Маркса, 242).

Вход на мероприятие свободный.

6+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:40, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
156
0
#Ижевск\n#выставки\n#современное искусство