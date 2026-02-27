Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 1 марта, в пространстве медиа-центра «Эктоника» в Ижевске откроется новая выставка картин «Три рая». Как сообщают организаторы, её авторами стали современные ижевские художники Максимилиан Пайп, Мирослав Вахрушев-Никитин и Ирина Мамаева.

В программе открытия:

- выступление Марии Ханыковой, соло на крезе;

- живой перфоманс;

- стихи удмуртского поэта Богдана Анфиногенова;

- чаепитие от «Эктоники»;

- перепечи от «Емелины перепечи» и живые цветы от «Терра».

Время открытия: 17:00.

Место проведения: медиацентр «Эктоника» (Ижевск, ул. Карла Маркса, 242).

Вход на мероприятие свободный.

6+