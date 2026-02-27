Мероприятие состоится в медиа-центре «Эктоника».
Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 1 марта, в пространстве медиа-центра «Эктоника» в Ижевске откроется новая выставка картин «Три рая». Как сообщают организаторы, её авторами стали современные ижевские художники Максимилиан Пайп, Мирослав Вахрушев-Никитин и Ирина Мамаева.
В программе открытия:
- выступление Марии Ханыковой, соло на крезе;
- живой перфоманс;
- стихи удмуртского поэта Богдана Анфиногенова;
- чаепитие от «Эктоники»;
- перепечи от «Емелины перепечи» и живые цветы от «Терра».
Время открытия: 17:00.
Место проведения: медиацентр «Эктоника» (Ижевск, ул. Карла Маркса, 242).
Вход на мероприятие свободный.
6+
