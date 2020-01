Заплывшую в реку опасную акулу сняли на видео в Австралии

Нуза-Хедс. Австралия. Купальщица заметила в австралийской реке Нуса огромную акулу. Женщина выбежала на сушу и сняла захватывающие кадры, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

Предполагается, что мелькающий над водой плавник принадлежит бычьей (тупоголовой) акуле. Она может долго плавать в пресной воде и нередко нападает на людей.

Кстати, акулы в реках Австралии встречаются часто. Так, недавно рыбаки поймали бычью акулу в популярной среди отдыхающих реке Хастингс в Новом Южном Уэльсе.

