Ди Каприо спас утопающего в Карибском море

Мужчина боролся за свою жизнь 11 часов.



Боттом. Карибские Нидерланды. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не дал утонуть упавшему за борт судна мужчине. Несчастный провел в воде 11 часов, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на зарубежную прессу.

Артист находился в плавании на яхте в Карибском море неподалеку от острова Саба (входит в состав заморских владений Нидерландов). Экипаж получил сигнал бедствия. Вскоре моряки заметили плывущего человека. Ди Каприо лично втащил его на судно.

Спасенный оказался 24-летним французом, упавшим в нетрезвом состоянии с борта яхты Club Med около Сен-Мартена. Судно подало экстренное сообщение, которое приняли на яхте Ди Каприо.

Мужчина рыдал от счастья. 11 часов проплавал он в открытом море, рискуя утонуть либо подвергнуться нападению акул. Пострадавшего переодели в сухую одежду, накормили и передали сотрудникам береговой охраны.