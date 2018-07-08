В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

Проливные дожди не прекращаются третий день.

Кюсю. Япония. На японских островах Кюсю и Сикоку не менее 76 человек погибли в результате сильных ливней. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press, проливные дожди идут третий день.

«По информации местных властей, 92 человека числятся пропавшими без вести. Большая часть из них находилась в префектуре Хиросима», - говорится в сообщении.

В спасательной операции принимают участие 40 вертолетов. Огромные площади населенной земли оказались затопленными. Перевернуто множество автомобилей.

Синоптики Японии сообщают, что за три часа выпали 26,3 сантиметра осадков. Это рекорд за историю наблюдений, начавшихся в 1976 году.