Сирия сбила несколько израильских военных самолетов

Конкретное количество машин не уточняется.

Сирия. Сирийские военные сбили несколько самолетов ВВС Израиля, атаковавших военную базу в центральной части страны. Об этом со ссылкой на сирийское информагентство SANA сообщает «Интерфакс».

По данным сирийцев, атака израильских самолетов произошла утром 10 февраля. В ответ сирийские военные подбили «более одного» самолета.

При этом израильское издание Haaretz сообщило, что на севере страны разбился истребитель F-16, который был подбит над территорией Сирии. Оба пилота выжили, им удалось катапультироваться.