Принявшую роды в самолёте жительницу Удмуртии пригласили на передачу «Жить здорово!»

Москва. Бортпроводницу Надежду Ивакину из деревни Большая Кизня в Удмуртии, которая приняла роды во время перелёта «Москва-Душанбе», пригласили на передачу «Жить здорово!» (16+) на Первом канале. Об этом пишет Дебёсская газета «Новый путь».

В ходе передачи Надежда Ивакина рассказала, как бортпроводников учат принимать роды, как психологически справляться с чрезвычайными ситуациями, а также что находится в родовом комплекте самолёта.

Кроме того, на передаче присутствовала женщина, у которой Надежда Ивакина принимала роды. Её дочери вручили свидетельство о рождении в небе.

В отличие от обычного свидетельства в нём указываются дата, высота, номер борта, ряд кресел и координаты, которые спроецировали на землю.