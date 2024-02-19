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Принявшую роды в самолёте жительницу Удмуртии пригласили на передачу «Жить здорово!»

09:40, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Принявшую роды в самолёте жительницу Удмуртии пригласили на передачу «Жить здорово!»
09:40, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#самолёты\n#Удмуртия\n#роды
Фото: ИА «Сусанин»
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Также на передаче присутствовала семья, которой помогла Надежда Ивакина.

Москва. Бортпроводницу Надежду Ивакину из деревни Большая Кизня в Удмуртии, которая приняла роды во время перелёта «Москва-Душанбе», пригласили на передачу «Жить здорово!» (16+) на Первом канале. Об этом пишет Дебёсская газета «Новый путь».

В ходе передачи Надежда Ивакина рассказала, как бортпроводников учат принимать роды, как психологически справляться с чрезвычайными ситуациями, а также что находится в родовом комплекте самолёта.

Кроме того, на передаче присутствовала женщина, у которой Надежда Ивакина принимала роды. Её дочери вручили свидетельство о рождении в небе.

В отличие от обычного свидетельства в нём указываются дата, высота, номер борта, ряд кресел и координаты, которые спроецировали на землю.

09:40, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
240
0
#самолёты\n#Удмуртия\n#роды