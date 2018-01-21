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      В Кабуле завершилась антитеррористическая операция

      10:25, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:25, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      131
      0
      #Афганистан\n#заложники\n#происшествие
      Фото: Reuters
      131
      0

      Ранее террористы захватили отель в центре столицы Афганистана, где проходили две свадьбы.

      Кабул. Афганистан. В Кабуле завершилась антитеррористическая операция. Как сообщает Интерфакс, ранее террористы захватили отель в центре столицы Афганистана, где проходили две свадьбы.

      «Все этажи здания очищены, обнаружены тела трех террористов», - сообщил агентству начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш.

      По его словам, в результате террористической атаки убито пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.

      Накануне, 20 января, вооруженные люди проникли в отель, где проходили две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

      По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

      10:25, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      131
      0
      #Афганистан\n#заложники\n#происшествие

       

       

       

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