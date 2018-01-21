Ранее террористы захватили отель в центре столицы Афганистана, где проходили две свадьбы.

Кабул. Афганистан. В Кабуле завершилась антитеррористическая операция. Как сообщает Интерфакс, ранее террористы захватили отель в центре столицы Афганистана, где проходили две свадьбы.

«Все этажи здания очищены, обнаружены тела трех террористов», - сообщил агентству начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш.

По его словам, в результате террористической атаки убито пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.

Накануне, 20 января, вооруженные люди проникли в отель, где проходили две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.