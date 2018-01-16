В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Правоохранителей атаковали анархисты, незаконно проникшие на акцию протеста.

Афины. Греция. В греческой столице сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников акции протеста. Как пишут Известия.ру, демонстрация против новых экономических реформ проводилась у здания правительства страны.

По информации СМИ, мирно начавшая акция протеста перешла в беспорядки после того, как на нее незаконно проникли, приблизительно, 300 анархистов. Они начали забрасывать полицейских камнями, осколками мрамора и коктейлями Молотова. В результате этого у правоохранителей не осталось другого выбора, как разогнать демонстрантов с помощью газа и гранат.

Отмечается, что ряд протестных акций проходит в греческой столице, а также в Салониках из-за введения новых реформ. В частности, парламент Греции принял ряд документов, которые сократят количество социальных выплат для граждан страны, а также ужесточат условия для проведения забастовок.