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      В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

      11:59, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:59, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      259
      0
      #экономика\n#реформы\n#полиция\n#Греция\n#акции протеста\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      259
      0

      Правоохранителей атаковали анархисты, незаконно проникшие на акцию протеста.

      Афины. Греция. В греческой столице сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников акции протеста. Как пишут Известия.ру, демонстрация против новых экономических реформ проводилась у здания правительства страны.    

      По информации СМИ, мирно начавшая акция протеста перешла в беспорядки после того, как на нее незаконно проникли, приблизительно, 300 анархистов. Они начали забрасывать полицейских камнями, осколками мрамора и коктейлями Молотова. В результате этого у правоохранителей не осталось другого выбора, как разогнать демонстрантов с помощью газа и гранат.  

      Отмечается, что ряд протестных акций проходит в греческой столице, а также в Салониках из-за введения новых реформ. В частности, парламент Греции принял ряд документов, которые сократят количество социальных выплат для граждан страны, а также ужесточат условия для проведения забастовок. 

      11:59, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      259
      0
      #экономика\n#реформы\n#полиция\n#Греция\n#акции протеста\n#происшествие

       

       

       

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