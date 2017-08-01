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      Японский пенсионер показал приемы каратэ напавшему на него медведю

      11:59, 01 августа, 2017
      Новичок
      11:59, 01 августа, 2017
      Новичок
      0
      #животные\n#происшествие\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      0

      Инцидент произошел в гористой местности префектуры Яманаси.  

      Фуэфуки. Япония. Пожилой житель Страны восходящего солнца сумел постоять за себя в схватке с бурым медведем. 68-летний мужчина показал хищнику приемы каратэ, сообщает телерадиокомпания «МИР».  

      Как пишут японские СМИ, пенсионер работал на своем огороде в безлюдной гористой местности, когда почувствовал чье-то присутствие сзади. Незваным гостем на участке оказался медведь. Зверь стоял на задних лапах и был готов к нападению.  

      Мужчина понял, что лучше не ждать атаки, а действовать самому. Он нанес животному несколько ударов в живот и грудь. Косолапый раздумал нападать, и ретировался в горы. После схватки на теле пожилого каратиста нашли несколько ран, нанесенных медвежьими когтями, но они оказались несерьезными.  

      Сообщается, что героического японца зовут Хирохито Миягава. Несмотря на возраст, он активно занимается каратэ.

      11:59, 01 августа, 2017
      Новичок
      0
      #животные\n#происшествие\n#медведи

       

       

       

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