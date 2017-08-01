Японский пенсионер показал приемы каратэ напавшему на него медведю

Инцидент произошел в гористой местности префектуры Яманаси.

Фуэфуки. Япония. Пожилой житель Страны восходящего солнца сумел постоять за себя в схватке с бурым медведем. 68-летний мужчина показал хищнику приемы каратэ, сообщает телерадиокомпания «МИР».

Как пишут японские СМИ, пенсионер работал на своем огороде в безлюдной гористой местности, когда почувствовал чье-то присутствие сзади. Незваным гостем на участке оказался медведь. Зверь стоял на задних лапах и был готов к нападению.

Мужчина понял, что лучше не ждать атаки, а действовать самому. Он нанес животному несколько ударов в живот и грудь. Косолапый раздумал нападать, и ретировался в горы. После схватки на теле пожилого каратиста нашли несколько ран, нанесенных медвежьими когтями, но они оказались несерьезными.

Сообщается, что героического японца зовут Хирохито Миягава. Несмотря на возраст, он активно занимается каратэ.