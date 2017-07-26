Больше 45 тысяч калифорнийцев лишились электричества из-за белки

Животное устроило короткое замыкание на линии.

Сан-Диего. Калифорния. Белка обесточила жилые дома, школы и предприятия в крупном городе на границе США с Мексикой. Как пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CBS8, инцидент произошел днем во вторник, 25 июля.

Отключение продолжалось около часа. Все это время без электричества обходились более 45,5 тыс. жителей Сан-Диего. Света не было в жилых домах, учебных заведениях и на предприятиях.

Виновницей аварии оказалась лесная белка. Животное задело провода. В течение часа энергетики восстановили подачу электричества.