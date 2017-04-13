Сотни людей погибли в результате удара коалиции США по складу химоружия ИГИЛ

В число жертв вошли и мирные жители.

Дейр-эз-Зор. Сирия. Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по складу с химическим оружием ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Дейр-эз-Зоре. В результате погибли сотни людей, включая мирных жителей, сообщает телеканал «НТВ».

Командование сирийской армии заявило, что результаты удара подтверждают наличие у боевиков химического оружия.

7 апреля США нанесли ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Военные выпустили около 60 ракет Tomahawk. Свои действия американская сторона назвала ответом на якобы применение химического оружия сирийскими войсками.

Сирия опровергла обвинения в свой адрес. Москва посчитала случившееся провокацией.