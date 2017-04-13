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      Сотни людей погибли в результате удара коалиции США по складу химоружия ИГИЛ

      14:52, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:52, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      208
      0
      #США\n#Сирия\n#боевики\n#гибель людей\n#химическое оружие
      Фото: ru.m.wikipedia.org
      208
      0

      В число жертв вошли и мирные жители.

      Дейр-эз-Зор. Сирия. Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по складу с химическим оружием ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Дейр-эз-Зоре. В результате погибли сотни людей, включая мирных жителей, сообщает телеканал «НТВ».

      Командование сирийской армии заявило, что результаты удара подтверждают наличие у боевиков химического оружия.

      7 апреля США нанесли ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Военные выпустили около 60 ракет Tomahawk. Свои действия американская сторона назвала ответом на якобы применение химического оружия сирийскими войсками.

      Сирия опровергла обвинения в свой адрес. Москва посчитала случившееся провокацией.

      14:52, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      208
      0
      #США\n#Сирия\n#боевики\n#гибель людей\n#химическое оружие
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