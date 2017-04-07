США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе в Хомсе

Американские военные выпустили около 60 ракет Tomahawk.
Хомс. Сирия. Вооруженные силы США атаковали крылатыми ракетами правительственные войска в Сирии. Военные запустили не менее 50 ракет Tomahawk по авиабазе в провинции Хомс, пишет «Российская газета».
Американская разведка считает, что с аэродрома в Хомсе могли выполняться атаки с применением химоружия. Военные силы США запустили крылатые ракеты с кораблей, находящихся в Средиземном море.
По данным «РБК», в результате ракетного удара США погибли люди. Об этом стало известно со слов губернатора сирийской провинции Хомс Талала Барази: «Есть погибшие и пострадавшие в результате американских ударов по военному аэродрому Шайрат». Конкретные цифры не называются.
Ракетный удар – это ответ на химическую атаку в Идлибе. Вашингтон обвиняет Дамаск в использовании отравляющих веществ в Хан-Шейхуне, в провинции Идлиб. Президент США Дональд Трамп назвал этот инцидент «ужасным оскорблением человечеству», добавив, что «это переходит все границы».
В результате использования химоружия в Хан-Шейхун погибли 58 человек, около 300 пострадали. Вина в случившемся косвенно возлагалась на сирийский правительственные силы.
Кремль призвал не делать поспешных выводов и «вешать ярлыки», поскольку трагедия могла быть выгодна противникам сирийских властей и террористам.
США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии
видео с сайта http://ren.tv/novosti/2017-04-07/opublikovano-video-raketnogo-udara-vs-ssha-po-aviabaze-v-sirii По меньшей мере 50 ракет "Томагавк" были направлены в сторону аэродрома "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.