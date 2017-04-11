В центре Киева прогремел мощный взрыв

Взрывная волна вынесла стекла на первом этаже дома.

Киев. Украина. В ночь на 11 апреля в центре Киева произошел взрыв неустановленного устройства. Инцидент случился на улице Владимирская, сообщает «Газета.Ру».

Взрывная волна выбила стекла на первом этаже здания, где размещались рестораны и банк. Припаркованные рядом автомобили получили повреждения. Информации о пострадавших нет.

На месте работают правоохранители.