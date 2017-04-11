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      В центре Киева прогремел мощный взрыв

      11:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      175
      0
      #взрыв\n#Киев\n#происшествие
      Фото: rian.com.ua
      175
      0

      Взрывная волна вынесла стекла на первом этаже дома.

      Киев. Украина. В ночь на 11 апреля в центре Киева произошел взрыв неустановленного устройства. Инцидент случился на улице Владимирская, сообщает «Газета.Ру».

      Взрывная волна выбила стекла на первом этаже здания, где размещались рестораны и банк. Припаркованные рядом автомобили получили повреждения. Информации о пострадавших нет.

      На месте работают правоохранители. 

      Вибух у Києві на вулиці Володимирській

      У Києві, за адресою Володимирська 4, близько першої години ночі стався вибух.

      11:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      175
      0
      #взрыв\n#Киев\n#происшествие
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