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      В Турции потерпел крушение воздушный шар с туристами

      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      26
      0
      #Турция\n#Франция\n#смерть\n#туристы\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      26
      0

      По предварительным данным один человек погиб, еще 20 пострадали

      Турция. В Турции потерпел крушение воздушный шар с туристами. Как сообщает РБК, по предварительным данным один человек погиб, еще 20 пострадали.

      По данным иностранных СМИ, происшествие произошло неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Шар столкнулся с высоковольтными проводами из-за сильного ветра. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

      Отметим, что граждан России среди пострадавших нет.

      «Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции. Россиян среди пострадавших нет», — сообщил представитель полиции.

      Наша справка:

      Каппадокия — регион в центральной Турции, известный своими ландшафтами вулканического происхождения, древними подземными городами и пещерными монастырями. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      26
      0
      #Турция\n#Франция\n#смерть\n#туристы\n#происшествие
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