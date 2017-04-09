По предварительным данным один человек погиб, еще 20 пострадали

Турция. В Турции потерпел крушение воздушный шар с туристами. Как сообщает РБК, по предварительным данным один человек погиб, еще 20 пострадали.

По данным иностранных СМИ, происшествие произошло неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Шар столкнулся с высоковольтными проводами из-за сильного ветра. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

Отметим, что граждан России среди пострадавших нет.

«Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции. Россиян среди пострадавших нет», — сообщил представитель полиции.

Наша справка:

Каппадокия — регион в центральной Турции, известный своими ландшафтами вулканического происхождения, древними подземными городами и пещерными монастырями. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.