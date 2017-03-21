23 человека погибли в результате теракта в Багдаде

В юго-западной части столицы Ирака взорвали заминированный автомобиль.

Багдад. Ирак. В деловом районе Багдада взорвался заминированный автомобиль. По данным «24», 23 человека погибли, 45 получили ранения различной степени тяжести.

На текущий момент ни одна из преступных группировок не взяла на себя ответственность. Предыдущие атаки в городе были совершены «Исламским государством».

8 марта в Ираке был совершен теракт «Исламским государством» во время свадьбы. В результате происшествия погибли свыше 30 человек.