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      Цирковой акробат разбился во время шоу во Франции

      20:04, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      20:04, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      411
      0
      #цирк\n#Франция\n#смерть\n#гибель человека
      Фото: facebook.com/cirque.maximum
      411
      0

      18-летний артист упал с шестиметровой высоты во время исполнения обычного в своей программе трюка.

      Вильфранш-де-Руэрг. Франция. Цирковой акробат разбился во время выступления в городе Вильфранш-де-Руэрг на юге франции. 18-летний артист выступал со своей обычной программой, однако допустил осечку и рухнул вниз с шестиметровой высоты., сообщает Radio Totem.

      Пострадавшего немедленно доставили в госпиталь, однако от тяжести полученных травм он скончался спустя несколько минут после прибытия в медучреждение.

      Жандармерия начала расследование трагического инцидента.

      20:04, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      411
      0
      #цирк\n#Франция\n#смерть\n#гибель человека
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