Цирковой акробат разбился во время шоу во Франции

18-летний артист упал с шестиметровой высоты во время исполнения обычного в своей программе трюка.

Вильфранш-де-Руэрг. Франция. Цирковой акробат разбился во время выступления в городе Вильфранш-де-Руэрг на юге франции. 18-летний артист выступал со своей обычной программой, однако допустил осечку и рухнул вниз с шестиметровой высоты., сообщает Radio Totem.

Пострадавшего немедленно доставили в госпиталь, однако от тяжести полученных травм он скончался спустя несколько минут после прибытия в медучреждение.

Жандармерия начала расследование трагического инцидента.