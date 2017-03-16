Школьники в зоопарке Чехии насмерть забили фламинго

Дети перебрались через забор и начали кидать в птиц камни.

Йиглава. Чехия. Три чешских школьника в зоопарке города Йиглава закидали двух фламинго камнями. Как пишет Lenta.ru, одна из птиц погибла.

Дети перелезли через забор в городском зоопарке и напали на американских фламинго. Хулиганов увидел электрик и прогнал их. Однако одна из птиц уже была мертва, а вторая получила тяжелые травмы.

Сотрудники зоопарка попытались задержать малолетних злоумышленников, однако те убежали. Полиции удалось поймать двоих подозреваемых. Общаться со следствием они отказались, но сказали, что не раскаиваются.

Родители школьника возместили зоопарку ущерб. Стоимость убитой птицы превышала 2 тыс. долларов.