Хакеры заразили WhatsApp «новогодним вирусом»

Открыв «поздравительное» письмо, пользователь загружает в свой гаджет вредоносную программу.

Пекин. КНР. «Новогодний вирус» атакует компьютеры и смартфоны пользователей WhatsApp. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежный портал GizChina.

По данным издания, кибермошенники воспользовались праздничными днями, когда многие компании поздравляют своих клиентов рассылками с поздравлениями, а также информацией о скидках и акциях. Под видом таких приветствий, злоумышленники рассылают сообщения со скрытыми ссылками на веб-страницы, зараженные вирусами.

Достаточно открыть такое «письмо счастья», и вредоносная программа проникает в гаджет. Пользователи начинают получать агрессивную рекламу, требования предоставить личные данные, подписки на нежелательные услуги.

Ранее администрация мессенджера предупредила о том, что в 2020 году WhatsApp может прекратить работать на ряде платформ. Причина – модернизация отдельных функций приложения. Кстати, в мире сейчас насчитывается порядка 1 млрд пользователей WhatsApp.