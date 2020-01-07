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Хакеры заразили WhatsApp «новогодним вирусом»

10:58, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
Хакеры заразили WhatsApp «новогодним вирусом»
10:58, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
533
0
#Hi-Tech\n#гаджеты\n#хакеры\n#вирус\n#компьютеры\n#мессенджер\n#WhatsApp
Фото: pixabay.com
533
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Открыв «поздравительное» письмо, пользователь загружает в свой гаджет вредоносную программу.

Пекин. КНР. «Новогодний вирус» атакует компьютеры и смартфоны пользователей WhatsApp. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежный портал GizChina.

По данным издания, кибермошенники воспользовались праздничными днями, когда многие компании поздравляют своих клиентов рассылками с поздравлениями, а также информацией о скидках и акциях. Под видом таких приветствий, злоумышленники рассылают сообщения со скрытыми ссылками на веб-страницы, зараженные вирусами.

Достаточно открыть такое «письмо счастья», и вредоносная программа проникает в гаджет. Пользователи начинают получать агрессивную рекламу, требования предоставить личные данные, подписки на нежелательные услуги.

Ранее администрация мессенджера предупредила о том, что в 2020 году WhatsApp может прекратить работать на ряде платформ. Причина – модернизация отдельных функций приложения. Кстати, в мире сейчас насчитывается порядка 1 млрд пользователей WhatsApp.

10:58, 07 января, 2020
Евгений Кандаков
533
0
#Hi-Tech\n#гаджеты\n#хакеры\n#вирус\n#компьютеры\n#мессенджер\n#WhatsApp

 

 

 


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