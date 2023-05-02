В Австралии объявят вне закона электронные сигареты

Канберра. Австралия. Ввоз электронных сигарет и торговлю ими в большинстве розничных магазинов решили прекратить в Австралии. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Кроме того, вейпы на Зеленом континенте будут продаваться только в закрытой упаковке. Также предполагается запретить сбыт одноразовых электронных устройств для курения.

Министр здравоохранения страны Марк Батлер напомнил, что изначально вейпы предлагали для облегчения отказа от традиционных табачных изделий. Однако на деле они стали способом вовлечения в курильщики молодежи.

«Их пробовал каждый шестой подросток, при этом среди людей пожилого возраста курил вейп только один из 70. Причем молодые люди могут их свободно купить в обычном магазине, их продают рядом с шоколадками и леденцами», – приводит телеканал слова Марка Батлера.

Министр выразил опасение, что успехи, которых удалось добиться властям Австралии в борьбе с табакокурением, перечеркнет распространение вейпов. При использовании подобных устройств в легкие проникает более 200 химических веществ, в том числе те, которые содержатся в жидкости для снятия лака и гербицидах.