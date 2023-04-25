В Судане после захвата биолаборатории возникла опасность вспышки смертельных заболеваний.

Хартум. Судан. Одна из противоборствующих сторон конфликта в Судане захватила центральную гослабораторию с образцами холеры, кори и полиомиелита. Это может привести к распространению заболеваний, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Об использовании лаборатории в качестве военной базы заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид.

«Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, кори, холеры», — приводит агентство слова эксперта.

Гражданский конфликт в Судане начался в середине апреля из-за разногласий между главой Суверенного совета (руководящего органа страны) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мохаммедом Дагло. В боевые действия вовлечены армия и спецназ. По последним данным ВОЗ, в результате столкновений погибли 459 человек, ранены и 4072 получили ранения.

24 апреля стало известно о спасении россиянки и ее маленькой дочери, которые оказались заблокированы в здании церкви в столице Судана Хартуме.