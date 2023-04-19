При столкновениях в Судане за сутки погибли 30 мирных жителей

Хартум. Судан. Боевые столкновения между военными продолжаются в Судане. Только за сутки 18 апреля погибли 30 мирных жителей, 245 ранены, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавших и убитых подсчитали в медицинских организациях страны.

С 15 апреля в Судане длится вооруженное противостояние между взбунтовавшимися силами быстрого реагирования и правительственными войсками. Число погибших за это время составило 185 человек, ранены 1,8 тыс. суданцев.

Днем ранее трехсторонняя комиссия ООН, Африканского союза и Межправительственной организации по развитию получила от сторон согласие прекратить огонь на сутки для эвакуации из районов боевых столкновений мирных жителей и раненых военных. Однако, судя по последним данным, перемирие не соблюдается.