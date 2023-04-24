Россиянку с ребенком вывезли из блокированной церкви в охваченном войной Судане

Хартум. Судан. Оказавшуюся заблокированной в церкви Хартума россиянку с ребенком эвакуировали в безопасное место. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в Судане.

Отмечается, что для этого дипломаты договорились с противоборствующими сторонами. Сейчас женщина и ребенок находятся в российском посольстве, состояние их здоровья опасений не вызывает.

17 апреля стало известно, что гражданка России с маленькой дочерью оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии. Из-за обстрелов и взрывов они боялись оттуда выйти.

Гражданский конфликт в Судане начался в середине апреля из-за разногласий между главой Суверенного совета (руководящего органа страны) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мохаммедом Дагло. В боевые действия вовлечены армия и спецназ. По данным ВОЗ, в результате столкновений погибли более 420 человек, ранены как минимум 2600.