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Россиянку с ребенком вывезли из блокированной церкви в охваченном войной Судане

15:26, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Россиянку с ребенком вывезли из блокированной церкви в охваченном войной Судане
15:26, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Судан\n#Россия\n#дипломатия\n#конфликт\n#церковь\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
59
0

Женщину с дочерью доставили в посольство РФ в Хартуме.

Хартум. Судан. Оказавшуюся заблокированной в церкви Хартума россиянку с ребенком эвакуировали в безопасное место. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в Судане.

Отмечается, что для этого дипломаты договорились с противоборствующими сторонами. Сейчас женщина и ребенок находятся в российском посольстве, состояние их здоровья опасений не вызывает. 

17 апреля стало известно, что гражданка России с маленькой дочерью оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии. Из-за обстрелов и взрывов они боялись оттуда выйти. 

Гражданский конфликт в Судане начался в середине апреля из-за разногласий между главой Суверенного совета (руководящего органа страны) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мохаммедом Дагло. В боевые действия вовлечены армия и спецназ. По данным ВОЗ, в результате столкновений погибли более 420 человек, ранены как минимум 2600.

15:26, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Судан\n#Россия\n#дипломатия\n#конфликт\n#церковь\n#эвакуация