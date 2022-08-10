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В Индии выявили новый подвариант омикрона

17:08, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Индии выявили новый подвариант омикрона
17:08, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
59
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#инфекция\n#здравоохранение\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#Индия\n#коронавирус
Фото: t-l.ru/coronavirus
59
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От прежних он отличается еще большей заразностью.

Нью-Дели. Индия. Медики одной из клиник Нью-Дели открыли новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции – BA-2.75. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Опасность новой разновидности возбудителя COVID-19 — в еще более высокой, чем у предшественников, контагиозности.

Также отмечается, что новый подвариант представляет угрозу даже для людей, уже переболевших коронавирусной инфекцией или провакцинированных от нее. По этим причинам BA-2.75 может распространяться быстрее других штаммов, считают специалисты.

Напомним, 9 августа в Роспотребнадзоре заявили, что не видят необходимости к возвращению масочного режима в стране, несмотря на рост заболеваемости новыми формами ковида.

17:08, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
59
0
#инфекция\n#здравоохранение\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#Индия\n#коронавирус