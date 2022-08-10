В Индии выявили новый подвариант омикрона

Нью-Дели. Индия. Медики одной из клиник Нью-Дели открыли новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции – BA-2.75. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Опасность новой разновидности возбудителя COVID-19 — в еще более высокой, чем у предшественников, контагиозности.

Также отмечается, что новый подвариант представляет угрозу даже для людей, уже переболевших коронавирусной инфекцией или провакцинированных от нее. По этим причинам BA-2.75 может распространяться быстрее других штаммов, считают специалисты.

Напомним, 9 августа в Роспотребнадзоре заявили, что не видят необходимости к возвращению масочного режима в стране, несмотря на рост заболеваемости новыми формами ковида.