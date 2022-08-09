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Роспотребнадзор не стал вводить ограничительные меры на фоне увеличения числа пациентов с COVID-19

14:18, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
Роспотребнадзор не стал вводить ограничительные меры на фоне увеличения числа пациентов с COVID-19
14:18, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Россия\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#медицина\n#врачи\n#статистика\n#запреты\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Превышение средних показателей заболеваемости ковидом отмечено за неделю в 12 регионах.

Москва. В Роспотребнадзоре не считают необходимым возобновлять действие ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщила 9 августа пресс-служба ведомства.

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Однако гражданам из групп риска все же рекомендовали надевать маски в общественных местах и транспорте. Речь идет о пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людях. Им советуют также пользоваться средствами индивидуальной защиты в закрытых помещениях по месту работы или учебы.

В ведомстве добавили, что за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в среднем по стране составила 80,24 случаев на 100 тыс. населения. Это на 59,7% больше, чем неделей ранее. Превышение средних показателей зарегистрировано в 12 регионах России.

14:18, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#Россия\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#медицина\n#врачи\n#статистика\n#запреты\n#коронавирус