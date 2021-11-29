Британские ученые назвали свеклу эффективным средством для снижения давления

Участники исследования пили сок корнеплода и ели его в запеченном виде.



Лондон. Великобритания. Чтобы снизить артериальное давление, следует есть больше свеклы. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Express.

Исследования проводились под эгидой благотворительной организации British Heart Foundation. Участники каждый день выпивали по 250 миллилитров свекольного сока и съедали по 250 грамм корнеплода в запеченном виде. Давление у них заметно снизилось уже через 2 недели такой диеты. По мнению специалистов, эффект дали природные вещества, содержащиеся в овоще, в частности, нитраты. Как было доказано, они оказывают на сосуды расслабляющий эффект.

При этом больше всего снижающих давление веществ содержится в сырой свекле, хотя она остается полезной и после термической обработки.

Также при гипертонии полезны жирная рыба, бобовые, цитрусовые и морковь, заявили авторы исследования. Кроме того, они напомнили о вреде пересоленой пищи и подчеркнули, что даже самая сбалансированная и полезная диета не отменяет необходимость обращения к врачу в случае повышенного давления.