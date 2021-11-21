Наталья Орейро выбрала российскую вакцину от коронавируса

Недавно артистка получила вместе с сыном гражданство России.

Монтевидео. Уругвай. Известная латиноамериканская артистка и певица Наталья Орейро прошла вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на НТВ.

По словам Орейро, она получила уже оба компонента препарата. Также звезда эстрады отметила, что «Спутник V» стал первой вакциной, доставленной в Уругвай, поэтому вопрос о выборе перед ней не стоял.

Далее певица намерена ревакцинироваться этим же препаратом.

Кстати, недавно уроженка Уругвая Наталья Орейро официально стала россиянкой. Этого она добивалась с 2020 года. Присягу певица принесла на двух языках — испанском и русском. Вместе с мамой российское гражданство получил ее 9-летний сын Орейро.

В России Наталья Орейро стала популярна в начале 2000-х годов, когда на экраны вышел сериал «Дикий ангел». В дальнейшем актриса и певица часто посещала нашу страну и всегда с большой любовью и теплотой отзывалась о ней.