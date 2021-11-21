Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Наталья Орейро выбрала российскую вакцину от коронавируса

18:18, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Наталья Орейро выбрала российскую вакцину от коронавируса
18:18, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#здоровье\n#коронавирус\n#культура\n#Уругвай\n#Россия\n#гражданство\n#знаменитости\n#сериалы\n#кино\n#артисты\n#вакцинация
Фото: vk.com/oreiroclub
106
0

Недавно артистка получила вместе с сыном гражданство России.

Монтевидео. Уругвай. Известная латиноамериканская артистка и певица Наталья Орейро прошла вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на НТВ.

По словам Орейро, она получила уже оба компонента препарата. Также звезда эстрады отметила, что «Спутник V» стал первой вакциной, доставленной в Уругвай, поэтому вопрос о выборе перед ней не стоял.

Далее певица намерена ревакцинироваться этим же препаратом.

Кстати, недавно уроженка Уругвая Наталья Орейро официально стала россиянкой. Этого она добивалась с 2020 года. Присягу певица принесла на двух языках — испанском и русском. Вместе с мамой российское гражданство получил ее 9-летний сын Орейро.

В России Наталья Орейро стала популярна в начале 2000-х годов, когда на экраны вышел сериал «Дикий ангел». В дальнейшем актриса и певица часто посещала нашу страну и всегда с большой любовью и теплотой отзывалась о ней.

18:18, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#здоровье\n#коронавирус\n#культура\n#Уругвай\n#Россия\n#гражданство\n#знаменитости\n#сериалы\n#кино\n#артисты\n#вакцинация
?>