Таиланд открыл для туристов с прививкой от COVID-19 еще 3 острова

Ранее иностранцам разрешили посещать Пхукет.



Бангкок. Таиланд. Власти Таиланда объявили об открытии для привившихся от коронавируса туристов островов Самуи, Пханган и Тау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.

Однако для начала отдыхающим необходимо будет 7 дней провести на острове Самуи, первые 3 дня – не выходя из гостиницы. При отрицательном тесте на COVID-19 после этого срока туристы могут отдыхать на Самуи, Пхангане или Тау.

Пробыв на указанных островах не менее 2 недель, гости могут покинуть страну. Все это относится и к российским туристам, отмечает агентство.

Напомним, с 1 июля власти Таиланда открыли для привитых от коронавируса иностранцев Пхукет. Пребывание там не требует предварительного карантина, однако находиться на острове необходимо также не менее 2 недель.