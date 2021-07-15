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Таиланд открыл для туристов с прививкой от COVID-19 еще 3 острова

16:46, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
Таиланд открыл для туристов с прививкой от COVID-19 еще 3 острова
16:46, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#ограничения\n#вакцинация\n#тесты\n#Таиланд
Фото: pixabay.com
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Ранее иностранцам разрешили посещать Пхукет.

Бангкок. Таиланд. Власти Таиланда объявили об открытии для привившихся от коронавируса туристов островов Самуи, Пханган и Тау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bangkok Post.

Однако для начала отдыхающим необходимо будет 7 дней провести на острове Самуи, первые 3 дня – не выходя из гостиницы. При отрицательном тесте на COVID-19 после этого срока туристы могут отдыхать на Самуи, Пхангане или Тау.

Пробыв на указанных островах не менее 2 недель, гости могут покинуть страну. Все это относится и к российским туристам, отмечает агентство.

Напомним, с 1 июля власти Таиланда открыли для привитых от коронавируса иностранцев Пхукет. Пребывание там не требует предварительного карантина, однако находиться на острове необходимо также не менее 2 недель.

 

16:46, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
212
0
#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#ограничения\n#вакцинация\n#тесты\n#Таиланд