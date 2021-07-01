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На остров Пхукет в Таиланде начали пускать вакцинированных туристов

10:16, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
На остров Пхукет в Таиланде начали пускать вакцинированных туристов
10:16, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#отдых\n#туризм\n#Таиланд
Фото: twitter.com/aa_russian
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К 1 июля планировалось иммунизировать от COVID-19 70% местных жителей.

Пхукет-Таун. Пхукет. С 1 июля иностранные туристы, провакцинированные от коронавируса, могут отдыхать на острове Пхукет. Для них теперь нет необходимости проходить двухнедельный карантин, как это было до недавнего времени, пишет «Интерфакс».

Отдыхающим со справкой о вакцинации разрешено свободно передвигаться по территории всего острова. 1 июля ожидается прибытие первых 249 туристов из Израиля, ОАЭ и Катара. По этому случаю на Пхукет прилетел даже премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Предполагается, что в 3 квартале текущего года курорты острова посетят около 100 тыс. гостей из-за рубежа. На отдых они потратят примерно 278 млн долларов (20,3 млрд рублей).

Для посещения других провинций Таиланда туристам придется по-прежнему 2 недели находиться на карантине с прохождением за это время трех тестов на коронавирус.

Напомним, в марте власти острова анонсировали план вакцинации к 1 июля 70% жителей Пхукета, что позволит открыть остров для иностранцев к указанному сроку.

10:16, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#отдых\n#туризм\n#Таиланд