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Вьетнамские ученые выявили новую мутацию коронавируса

13:40, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
Вьетнамские ученые выявили новую мутацию коронавируса
13:40, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Вьетнам\n#коронавирус\n#исследования\n#медицина
Фото: pixabay.com
209
0

Неизвестный ранее гибрид считают еще более опасным.

Вьетнам. Вьетнамские ученые обнаружили новую мутацию коронавируса. Неизвестный ранее вариант инфекции является гибридом британского и индийского штаммов, сообщает RT.

По мнению специалистов, новый штамм более заразен и легко передается воздушным путем. 

Обнаруженный вариант вируса пока не имеет названия. Министерство здравоохранения Вьетнама намерено включить информацию о нем в глобальную карту генома коронавируса.

Добавим, ранее очередная мутация коронавируса была обнаружена в Бразилии учеными университета Сан-Паулу.

13:40, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Вьетнам\n#коронавирус\n#исследования\n#медицина