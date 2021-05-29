Вьетнамские ученые выявили новую мутацию коронавируса

Неизвестный ранее гибрид считают еще более опасным.
Вьетнам. Вьетнамские ученые обнаружили новую мутацию коронавируса. Неизвестный ранее вариант инфекции является гибридом британского и индийского штаммов, сообщает RT.
По мнению специалистов, новый штамм более заразен и легко передается воздушным путем.
Обнаруженный вариант вируса пока не имеет названия. Министерство здравоохранения Вьетнама намерено включить информацию о нем в глобальную карту генома коронавируса.
Добавим, ранее очередная мутация коронавируса была обнаружена в Бразилии учеными университета Сан-Паулу.