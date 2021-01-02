Украинский «Биолек» подал документы на регистрацию вакцины «Спутник V»

Документы в Минздрав поданы как для производства препарата, так и для вакцинации граждан страны.

Киев. Украина. Украинская фармацевтическая компания «Биолек» подала документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, пишет RT.

«Биолек» обратился в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава. Компания намерена как производить препарат, так и прививать им граждан страны.

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали летом 2020 года. Второй российский препарат - «ЭпиВакКорона» - прошел регистрацию в октябре.