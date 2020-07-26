Ученые: два часа просмотра телевизора в день грозят сердечным приступом

Исследование показало: это время лучше потратить на прогулку.

Великобритания. Длительный просмотр телевизора может вызывать риск возникновения сердечного приступа или инсульта. Life.ru сообщает, к такому выводу пришли специалисты крупнейшего центра исследований проблем здоровья в Великобритании Biobank.

В эксперименте участвовали около 500 тыс. добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у тех, кто смотрел ТВ больше двух часов в день, риск смерти от инфарктов увеличивался на 8%, от других причин — на 5%.

Причиной ухудшения состояния здоровья влияет, в первую очередь, статичное положение тела человека при просмотре. Кроме того, излучение синего цвета плохо влияет на сон.

Одновременно исследование показало, что час прогулок вместо просмотра телевизора сокращает риск смерти на 10%.