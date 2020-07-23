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Из-за лишнего веса туристов венецианские гондольеры стали принимать меньше пассажиров на борт

17:32, 23 июля, 2020
Евгений Кандаков
Из-за лишнего веса туристов венецианские гондольеры стали принимать меньше пассажиров на борт
17:32, 23 июля, 2020
Евгений Кандаков
66
0
#здоровье\n#опасность\n#туристы\n#Италия\n#ожирение\n#Венеция
Фото: pixabay.com
66
0

Вместо шести отдыхающих в обычную гондолу стали брать не более пяти.

Венеция. Италия. Ожирение среди посещающих Италию туристов стало настолько массовым явлением, что венецианские гондольеры изменили максимальную вместимость своих плавсредств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

В частности, в гондолы типа «да ноло», предназначенные для катания туристов по городским каналам, стали брать самое большее 5 пассажиров вместо прежних 6. А на лодках «да парада», на которых в основном пересекают Гранд-канал, теперь перевозят не более 12 человек, тогда как ранее на борт брали по 14 туристов.

Как заявил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10-15 лет вес пассажиров серьезно вырос. В результате из-за перегруза в лодки часто попадает вода, что небезопасно.

17:32, 23 июля, 2020
Евгений Кандаков
66
0
#здоровье\n#опасность\n#туристы\n#Италия\n#ожирение\n#Венеция

 

 

 


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