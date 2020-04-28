  • $ 74.5 ↓
  • € 80.76 ↑

Употребляемый в качестве «лекарства» от COVID-19 метанол убил сотни иранцев

11:59, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Употребляемый в качестве «лекарства» от COVID-19 метанол убил сотни иранцев
11:59, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#медицина\n#алкоголь\n#Иран\n#отравление\n#гибель людей\n#лекарства\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
107
0

Количество алкогольных отравлений в стране выросло в 10 раз.

Тегеран. Иран. Сотни жителей Ирана стали жертвами заблуждения о том, что коронавирус можно вылечить метиловым спиртом. От распития данного химиката скончались 728 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал агентству советник Минздрава страны Хосейн Хасаниан, смерти от употребления метанола фиксировались в период с 20 февраля по 7 апреля.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана подтвердили, что количество алкогольных отравлений в стране в этом году выросло более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

При этом в Иране употребление алкоголя запрещено религиозными нормами и жестко преследуется. Однако население верит, что метанол якобы «помогает» от COVID-19.

На самом деле метанол (метиловый спирт) является смертельно опасным ядом. По запаху и вкусу трудно отличим от этилового спирта (алкоголя). В зависимости от дозировки, вызывает слепоту либо гибель.

Добавим, по состоянию на 27 апреля в Иране коронавирусом заразились 91 472 жителя. Из них 70 933 вылечились, 5 806 умерли.

11:59, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
107
0
#медицина\n#алкоголь\n#Иран\n#отравление\n#гибель людей\n#лекарства\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

15:08, 21 апреля, 2020
7064

Итоги дня: заболевшие сотрудники «Ижевского механического завода», слежка за приезжающими и погода на выходные

7060
18:00, 24 апреля, 2020

Глава Удмуртии анонсировал расширение списка возобновляющих работу отраслей

6833
16:58, 21 апреля, 2020

За сутки в Удмуртии подтвердилось еще 10 случаев коронавируса

5468
19:01, 23 апреля, 2020

С 25 апреля в Удмуртии на карантин будут отправлять всех въезжающих в регион

5460
19:14, 23 апреля, 2020

Путин поручил компенсировать стоимость автомобилей для населения на 7 млрд рублей

17:55, 24 апреля, 2020
6545

Очагом распространения коронавируса в Набережных Челнах оказалась кондитерская фабрика

3010
16:53, 21 апреля, 2020

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

2586
18:24, 22 апреля, 2020

Владимир Путин готовит новое обращение в связи с коронавирусом

2365
15:49, 26 апреля, 2020

«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

2322
11:34, 22 апреля, 2020

Глава ВОЗ предупредил, что основная битва с COVID-19 еще впереди

12:21, 21 апреля, 2020
2518

Туризм после коронавируса: в Турции задумались о судьбе системы «все включено» и шведского стола

1924
14:05, 21 апреля, 2020

Божья кара и новая конституция: президент Белоруссии сделал ряд заявлений после субботника

1659
18:12, 25 апреля, 2020

Троих российских моряков захватили пираты у берегов Бенина

1633
16:10, 21 апреля, 2020

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

1592
13:05, 26 апреля, 2020

Лонгриды

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020