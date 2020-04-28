Употребляемый в качестве «лекарства» от COVID-19 метанол убил сотни иранцев

Количество алкогольных отравлений в стране выросло в 10 раз.



Тегеран. Иран. Сотни жителей Ирана стали жертвами заблуждения о том, что коронавирус можно вылечить метиловым спиртом. От распития данного химиката скончались 728 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал агентству советник Минздрава страны Хосейн Хасаниан, смерти от употребления метанола фиксировались в период с 20 февраля по 7 апреля.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана подтвердили, что количество алкогольных отравлений в стране в этом году выросло более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

При этом в Иране употребление алкоголя запрещено религиозными нормами и жестко преследуется. Однако население верит, что метанол якобы «помогает» от COVID-19.

На самом деле метанол (метиловый спирт) является смертельно опасным ядом. По запаху и вкусу трудно отличим от этилового спирта (алкоголя). В зависимости от дозировки, вызывает слепоту либо гибель.

Добавим, по состоянию на 27 апреля в Иране коронавирусом заразились 91 472 жителя. Из них 70 933 вылечились, 5 806 умерли.