Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

Опасные паразиты атаковали 5 округов штата Флорида, Калифорнию, Алабаму и Луизиану.

Таллахасси. США. Американские ученые обнаружили, что ареал обитания червя Angiostrongylus cantonensis стал быстро расширяться. Между тем этот паразит способен внедряться в мозг человека, вызывая паралич и другие тяжелые последствия, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

В частности, исследователи установили, что за последнее время червь распространился на пять округов штата Флорида. По мнению специалистов, это может быть вызвано глобальным потеплением.

Кроме Флориды, в 2017 году врачи подтвердили 16 случаев заражения людей гельминтами на Гавайских островах. Также червя обнаружили в штатах Калифорния, Алабама и Луизиана.

Стать носителем Angiostrongylus cantonensis можно, употребив в пищу сырых моллюсков, ракообразных или лягушек. Попадая в мозг, червь вызывает менингоэнцефалит, приводящий к нарушению работы центральной нервной системы, а в тяжелых случаях — к смерти. До человека промежуточными хозяевами паразита могут быть улитки и крысы.