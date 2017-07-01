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      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      19:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      19:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      187
      0
      #медицина\n#здоровье\n#США\n#опасность\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      187
      0

      Опасные паразиты атаковали 5 округов штата Флорида, Калифорнию, Алабаму и Луизиану.  

      Таллахасси. США. Американские ученые обнаружили, что ареал обитания червя Angiostrongylus cantonensis стал быстро расширяться. Между тем этот паразит способен внедряться в мозг человека, вызывая паралич и другие тяжелые последствия, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.  

      В частности, исследователи установили, что за последнее время червь распространился на пять округов штата Флорида. По мнению специалистов, это может быть вызвано глобальным потеплением.  

      Кроме Флориды, в 2017 году врачи подтвердили 16 случаев заражения людей гельминтами на Гавайских островах. Также червя обнаружили в штатах Калифорния, Алабама и Луизиана.  

      Стать носителем Angiostrongylus cantonensis можно, употребив в пищу сырых моллюсков, ракообразных или лягушек. Попадая в мозг, червь вызывает менингоэнцефалит, приводящий к нарушению работы центральной нервной системы, а в тяжелых случаях — к смерти. До человека промежуточными хозяевами паразита могут быть улитки и крысы.

      19:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      187
      0
      #медицина\n#здоровье\n#США\n#опасность\n#ученые

       

       

       

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