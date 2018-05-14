play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

19:38, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:38, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
625
0
#Сергей Лавров\n#Израиль\n#Иерусалим\n#акции протеста\n#МИД РФ\n#дипломат\n#жертвы\n#Палестина\n#Дональд Трамп
Фото: facebook.com/lavrovmid
625
0

Мероприятие привело к массовым жертвам в секторе Газа.  

Иерусалим. Израиль. Россия осуждает открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, сообщает RT

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению... Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества», - заявил глава МИД России в интервью агентству. 

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось посольство США. Ранее оно функционировало в Тель-Авиве. Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением к участникам открытия, среди которых были его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер, а также замгоссекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан и другие официальные лица.   

Тем временем в секторе Газа в ходе массовых протестов против переноса американского посольства погибли около 50 человек. Напомним, Иерусалим считают свое святыней не только евреи и христиане, но и арабы.

Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа. 

19:38, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
625
0
#Сергей Лавров\n#Израиль\n#Иерусалим\n#акции протеста\n#МИД РФ\n#дипломат\n#жертвы\n#Палестина\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15552

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11997
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

10161
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6685
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

5204
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3782

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2433
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2409
15:59, 11 мая, 2018

В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Дании

2179
16:45, 09 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2165
12:35, 13 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2492

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2285
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2186
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2112
14:15, 09 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

1998
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

14 мая, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018