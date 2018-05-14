Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Мероприятие привело к массовым жертвам в секторе Газа.

Иерусалим. Израиль. Россия осуждает открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, сообщает RT.

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению... Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества», - заявил глава МИД России в интервью агентству.

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось посольство США. Ранее оно функционировало в Тель-Авиве. Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением к участникам открытия, среди которых были его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер, а также замгоссекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан и другие официальные лица.

Тем временем в секторе Газа в ходе массовых протестов против переноса американского посольства погибли около 50 человек. Напомним, Иерусалим считают свое святыней не только евреи и христиане, но и арабы.

Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа.