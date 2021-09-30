Студенты в Канаде будут изучать песни Дрейка и The Weeknd

Оба исполнителя родом из Канады.

Торонто. Канада. В творческой школе Университета Райерсона в Торонто студентам предлагают изучать песни музыкантов Дрейк и The Weeknd — уроженцев Канады. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Учебный курс будет называться «Деконструкция Дрейка и The Weeknd». Его начнут преподавать с января 2022 года.

Профессор Далтон Хиггинс, который будет вести занятия, рассказал, что пришло время признать и «канонизировать академически канадские иконы рэпа и R&B». По его словам, учёным важно изучить музыкальную индустрию Канады, с которой на мировую арену вышли Дрейк и The Weeknd.

Изучать, впрочем, будут не только песни, но и предпринимательскую сторону. Далтон Хиггинс приводит в пример Дрейка с его линией одежды и работой на канадский баскетбольный клуб.

«Когда у вас есть эти два чернокожих канадских артиста из Торонто, которые в будущем, возможно, станут миллиардерами, у них есть чему поучиться», — заключил Хиггинс.