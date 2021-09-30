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Студенты в Канаде будут изучать песни Дрейка и The Weeknd

13:09, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Студенты в Канаде будут изучать песни Дрейка и The Weeknd
13:09, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
162
0
#Канада\n#образование\n#музыка\n#бизнес
Фото: unsplash.com
162
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Оба исполнителя родом из Канады.

Торонто. Канада. В творческой школе Университета Райерсона в Торонто студентам предлагают изучать песни музыкантов Дрейк и The Weeknd — уроженцев Канады. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN. 

Учебный курс будет называться «Деконструкция Дрейка и The Weeknd». Его начнут преподавать с января 2022 года. 

Профессор Далтон Хиггинс, который будет вести занятия, рассказал, что пришло время признать и «канонизировать академически канадские иконы рэпа и R&B». По его словам, учёным важно изучить музыкальную индустрию Канады, с которой на мировую арену вышли Дрейк и The Weeknd. 

Изучать, впрочем, будут не только песни, но и предпринимательскую сторону. Далтон Хиггинс приводит в пример Дрейка с его линией одежды и работой на канадский баскетбольный клуб. 

«Когда у вас есть эти два чернокожих канадских артиста из Торонто, которые в будущем, возможно, станут миллиардерами, у них есть чему поучиться», — заключил Хиггинс. 

13:09, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
162
0
#Канада\n#образование\n#музыка\n#бизнес
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