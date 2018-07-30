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Все детсады в Берлине станут бесплатными

13:54, 30 июля, 2018
Анна Торхова
13:54, 30 июля, 2018
Анна Торхова
939
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#дети\n#образование\n#бюджет\n#Германия\n#обучение\n#детские сады\n#дошкольное образование\n#родители\n#деньги\n#ребенок
Фото: pixabay.com
939
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Родителей также освободят от платы услуг нянь.

Берлин. Германия. Все детские сады в Берлине с 1 августа станут бесплатными. Об этом пишет Российская Газета.

Также родителей освободят от оплаты услуг дневных нянь. Деньги им будут платить из земельного бюджета.

Отметим, больше половины детсадов Германии находятся в ведении церкви и благотворительных организаций. Место в детском дошкольном учреждении стоит около 450 евро, при этом родители оплачивают только 15% суммы, остальная часть компенсируется из бюджета.

Малоимущие семьи всегда освобождались от оплаты за детсад и услуги нянь.

На сегодняшний день власти Германии поставили цель отменить плату за детсады по всей стране.

13:54, 30 июля, 2018
Анна Торхова
939
0
#дети\n#образование\n#бюджет\n#Германия\n#обучение\n#детские сады\n#дошкольное образование\n#родители\n#деньги\n#ребенок

 

 

 


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