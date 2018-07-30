Все детсады в Берлине станут бесплатными

Родителей также освободят от платы услуг нянь.

Берлин. Германия. Все детские сады в Берлине с 1 августа станут бесплатными. Об этом пишет Российская Газета.

Также родителей освободят от оплаты услуг дневных нянь. Деньги им будут платить из земельного бюджета.

Отметим, больше половины детсадов Германии находятся в ведении церкви и благотворительных организаций. Место в детском дошкольном учреждении стоит около 450 евро, при этом родители оплачивают только 15% суммы, остальная часть компенсируется из бюджета.

Малоимущие семьи всегда освобождались от оплаты за детсад и услуги нянь.

На сегодняшний день власти Германии поставили цель отменить плату за детсады по всей стране.