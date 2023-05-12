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Европейский вещательный союз не пустил Зеленского в финал Евровидения

10:57, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Европейский вещательный союз не пустил Зеленского в финал Евровидения
10:57, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Евросоюз\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#конкурс\n#политика\n#Украина\n#Владимир Зеленский\n#Евровидение
Фото: vk.com/eurovisionsongcontest
136
0

Сам конкурс перенесли из Киева в Ливерпуль.

Ливерпуль. Великобритания. Просьба президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения отклонена Европейским вещательным союзом (ЕВС). Об этом сообщает RT со ссылкой на Times.

Как рассказал британскому изданию представитель ЕВС, причиной отказа явилось то, что мероприятие носит неполитический характер.

С начала спецоперации президент Украины выступает с обращениями о помощи на всех крупных мировых шоу и спортивных состязаниях. В большинстве случаев организаторы идут ему навстречу.

«Евровидение-2023» должно было пройти в Киеве в связи с победой на предыдущем конкурсе украинского коллектива Kalush Orchestra. Однако из-за опасности для участников и зрителей мероприятие перенесли в Ливерпуль. Финал состоится 13 мая.

10:57, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Евросоюз\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#конкурс\n#политика\n#Украина\n#Владимир Зеленский\n#Евровидение