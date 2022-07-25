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Вместо Украины Евровидение-2023 проведут в Великобритании

16:11, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
Вместо Украины Евровидение-2023 проведут в Великобритании
16:11, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
32
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#культура\n#музыка\n#эстрада\n#шоу-бизнес\n#музыканты\n#конкурс\n#Украина\n#Великобритания\n#Евровидение
Фото: vk.com/eurovisionsongcontest
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Об этом заявили в Европейском вещательном союзе

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз (EBU) окончательно определился с местом проведения Евровидения-2023. Конкурс пройдет в Великобритании, сообщает телеканал «360 градусов».

Напомним, Россия и Белоруссия в предыдущем Евровидении-2022 не участвовали. Победительницей признали украинскую группу Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако из-за военных действий на территории страны конкурс было решено перенести. Великобританию уже называли в качестве возможной альтернативы, но окончательное решение было принято только сейчас.

Город, который станет площадкой Евровидения, пока не назван. В ближайшее время стартует прием заявок от британских муниципалитетов, желающих принять у себя музыкантов со всей Европы и из-за ее пределов.

16:11, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
32
0
#культура\n#музыка\n#эстрада\n#шоу-бизнес\n#музыканты\n#конкурс\n#Украина\n#Великобритания\n#Евровидение