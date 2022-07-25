Вместо Украины Евровидение-2023 проведут в Великобритании

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз (EBU) окончательно определился с местом проведения Евровидения-2023. Конкурс пройдет в Великобритании, сообщает телеканал «360 градусов».

Напомним, Россия и Белоруссия в предыдущем Евровидении-2022 не участвовали. Победительницей признали украинскую группу Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако из-за военных действий на территории страны конкурс было решено перенести. Великобританию уже называли в качестве возможной альтернативы, но окончательное решение было принято только сейчас.

Город, который станет площадкой Евровидения, пока не назван. В ближайшее время стартует прием заявок от британских муниципалитетов, желающих принять у себя музыкантов со всей Европы и из-за ее пределов.